  • 3 ноября 20253.11.2025понедельник
  • В Тюмени -7..-9 С 5 м/с ветер северо-западный

В Тюменской области спрос на изготовление бань вырос в 3,5 раза за осень

Экономика, 13:04 03 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 3,5 раза вырос спрос на изготовление бань в Тюменской области осенью. Предпочтение отдается модульным вариантам. Многие спешат с покупкой и установкой в преддверии зимы.

По информации "Авито услуг", тенденция характерна для всего Уральского федерального округа. Также стали популярнее в 2025 г. русские и сибирские бани – спрос на их строительство вырос в два раза. Популярность финских саун — на 52 %, турецких хамамов – на 3 %.

Как отметила руководитель категории "Ремонт и строительство" на "Авито услугах" Светлана Филимонова, эти данные подтверждают, что традиционные форматы отдыха по-прежнему остаются востребованными. Жители Тюменской области и других регионов УФО выбирают парные процедуры не только ради очищения, но и для расслабления и укрепления здоровья в холодное время года.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# услуги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:32 03.11.2025В Тюменской области востребованы специалисты сферы торговли
13:04 03.11.2025В Тюменской области спрос на изготовление бань вырос в 3,5 раза за осень
12:59 03.11.2025Эксперты объяснили рост цен на продукты питания в Тюменской области
16:32 02.11.2025В Тюменской области средняя зарплата выросла на 11,5 %

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора