В Тюменской области спрос на изготовление бань вырос в 3,5 раза за осень

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 3,5 раза вырос спрос на изготовление бань в Тюменской области осенью. Предпочтение отдается модульным вариантам. Многие спешат с покупкой и установкой в преддверии зимы.

По информации "Авито услуг", тенденция характерна для всего Уральского федерального округа. Также стали популярнее в 2025 г. русские и сибирские бани – спрос на их строительство вырос в два раза. Популярность финских саун — на 52 %, турецких хамамов – на 3 %.

Как отметила руководитель категории "Ремонт и строительство" на "Авито услугах" Светлана Филимонова, эти данные подтверждают, что традиционные форматы отдыха по-прежнему остаются востребованными. Жители Тюменской области и других регионов УФО выбирают парные процедуры не только ради очищения, но и для расслабления и укрепления здоровья в холодное время года.

Оксана Корнеенкова