  • 2 ноября 20252.11.2025воскресенье
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер северо-западный

В Тюмени обсудили новые подходы к нефтедобычи в Арктике

Экономика, 13:31 02 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международная научно-практическая конференция "Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе" прошла в ТИУ. В ней приняли участие представители вузов и научного сообщества из разных регионов России и Казахстана.

Большой интерес у слушателей вызвали доклады, посвященные использованию искусственного интеллекта в сфере охраны труда и экологической безопасности. Члены жюри отметили доклад магистранта ТИУ Егора Шмакова, обучающегося на направлении "Управление техносферной безопасностью". Он предложил внедрять искусственный интеллект для повышения транспортной безопасности на объектах нефтегазодобычи.

Магистранты Роман Шахтарин и Марсель Идельбаев обучаются на направлениях "Управление техносферной безопасностью" и "Автоматизация технологических процессов и производств". Молодые исследователи занимаются разработкой системы автоматического мониторинга состояния почвы с использованием датчиков и интеллектуальной обработки данных. Такая система позволяет получать точные и оперативные сведения о влажности, температуре и других параметрах почвы.

Конференцию посетили представители более 20 организаций различной отраслевой направленности: нефтегазовой, строительной, химической, сельскохозяйственной и другие, сообщает центр по внешним коммуникациям ТИУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:31 02.11.2025В Тюмени обсудили новые подходы к нефтедобычи в Арктике
08:11 02.11.2025Тобольские ириски с грибами стали призерами конкурса межрегиональной выставки АПК
20:23 01.11.2025Шестой термальный сезон стартует в Тюменской области 8 ноября
18:18 01.11.2025Тюменским предпринимателям помогут подготовить заявки на грант

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора