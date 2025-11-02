В Тюмени обсудили новые подходы к нефтедобычи в Арктике

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международная научно-практическая конференция "Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе" прошла в ТИУ. В ней приняли участие представители вузов и научного сообщества из разных регионов России и Казахстана.

Большой интерес у слушателей вызвали доклады, посвященные использованию искусственного интеллекта в сфере охраны труда и экологической безопасности. Члены жюри отметили доклад магистранта ТИУ Егора Шмакова, обучающегося на направлении "Управление техносферной безопасностью". Он предложил внедрять искусственный интеллект для повышения транспортной безопасности на объектах нефтегазодобычи.

Магистранты Роман Шахтарин и Марсель Идельбаев обучаются на направлениях "Управление техносферной безопасностью" и "Автоматизация технологических процессов и производств". Молодые исследователи занимаются разработкой системы автоматического мониторинга состояния почвы с использованием датчиков и интеллектуальной обработки данных. Такая система позволяет получать точные и оперативные сведения о влажности, температуре и других параметрах почвы.

Конференцию посетили представители более 20 организаций различной отраслевой направленности: нефтегазовой, строительной, химической, сельскохозяйственной и другие, сообщает центр по внешним коммуникациям ТИУ.