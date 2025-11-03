В Тюменской области востребованы специалисты сферы торговли

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специалисты сферы торговли востребованы в Тюменской области. Так, в банке вакансий - 247 продавцов-кассиров, для них предусмотрена зарплата до 46 тыс. 978 рублей, пишет "Вслух.ру".

Открыто 67 вакансий для продавцов продовольственных товаров, 33 – для продавцов непродовольственных товаров. Зарплата - 33 тыс. 340 и 36 тыс. 515 рублей соответственно.

27 продавцов-консультантов будут получать до 50 тыс. 455 рублей, пять товароведов – до 38 тыс. 720 рублей. Также требуются товарные операторы и кассиры торгового зала.

Всего в списке департамента труда и занятости населения Тюменской области 167 рабочих профессий и 192 профессии служащих.