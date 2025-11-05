Один человек погиб и трое пострадали в дорожной аварии в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

66-летний пассажир автомобиля Mercedes погиб в аварии на 17 км региональной автодороги Тобольск - Вагай в Тобольском округе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, на этом участке дороги столкнулись три автомобиля: "КамАЗ" с полуприцепом, грузовой фургон "Газель" и автофургон Mercedes Sprinter.

В результате ДТП ранения получили трое: 62-летний водитель " КамАЗа", 50-летний водитель и 18-летняя пассажирка Mercedes. Все пассажиры Mercedes - жители Вагайского района.

Обстоятельства трагедии выясняются. Движение автотранспорта ограничено в обоих направлениях. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Комментарий врио начальника отдела Госавтоинспекции "Тобольский" Альберта Шваймухаметова.