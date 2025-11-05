  • 5 ноября 20255.11.2025среда
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Один человек погиб и трое пострадали в дорожной аварии в Тюменской области

Происшествия, 10:46 05 ноября 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

66-летний пассажир автомобиля Mercedes погиб в аварии на 17 км региональной автодороги Тобольск - Вагай в Тобольском округе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, на этом участке дороги столкнулись три автомобиля: "КамАЗ" с полуприцепом, грузовой фургон "Газель" и автофургон Mercedes Sprinter.

В результате ДТП ранения получили трое: 62-летний водитель " КамАЗа", 50-летний водитель и 18-летняя пассажирка Mercedes. Все пассажиры Mercedes - жители Вагайского района.

Обстоятельства трагедии выясняются. Движение автотранспорта ограничено в обоих направлениях. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Комментарий врио начальника отдела Госавтоинспекции "Тобольский" Альберта Шваймухаметова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:46 05.11.2025Один человек погиб и трое пострадали в дорожной аварии в Тюменской области
10:35 05.11.2025Два человека пострадали на пожарах в Тюменской области за неделю
12:21 03.11.2025Прокуратура проведет проверку по факту возгорания автобуса на тюменской трассе
11:17 03.11.2025Водитель и пассажир пострадали в ночном ДТП на окружной дороге Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора