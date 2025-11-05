  • 5 ноября 20255.11.2025среда
В мобильных офисах тюменцы могут узнать начисленную сумму налогов

Экономика, 19:43 05 ноября 2025

управление ФНС России по Тюменской области | Фото: управление ФНС России по Тюменской области

Начисленные суммы имущественных налогов смогут узнать жители Тюменской области в мобильных офисах. Также инспекторы проконсультируют их о способах уплаты начислений, сообщает региональное управление ФНС России.

В ближайшие дни мобильные офисы будут работать: 6 ноября - в филиалах МФЦ в Заводоуковске (пер. Элеваторный, 6) и Бердюжье (ул. Ленина, 27а) с 10 до 12 часов. 7 ноября - в Богандинском (ул. Юбилейная, 5) с 10 до 11 часов 30 минут.

Напомним, в Тюменской области направили более 750 тыс. сводных уведомлений с начисленными налогами на имущество. Уплатить их необходимо до 1 декабря. Это можно сделать с помощью личного кабинета налогоплательщика для физических лиц на сафте ФНС, на госуслугах, в любом отделении банка, через платёжный терминал или мобильные приложения банков, используя один из имеющихся в уведомлении реквизитов: уникальный идентификатор начисления, штрих-код или QR-код.

# налоги

