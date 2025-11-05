  • 5 ноября 20255.11.2025среда
На 42 миллиона рублей обманули мошенники жителей Тюменской области

Происшествия, 16:27 05 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сумма похищенных телефонными и интернет-мошенниками за неделю денежных средств у жителей Тюменской области превысила 42 млн рублей. От их действий пострадали 58 жителей региона.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 14 млн руб. Жертвой стал пенсионер.

Пожилому мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Злоумышленник ввел пенсионера в заблуждение. Он убедил жертву передать крупную сумму денег неустановленным лицам под предлогом предотвращения хищения средств и перевода их на "безопасный счет".

Прокуратура Центрального административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.

# мошенники , мошенничество , прокуратура

