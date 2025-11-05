  • 5 ноября 20255.11.2025среда
В модернизацию системы водоснабжения Бердюжского округа инвестируют 2,3 млрд рублей

Экономика, 16:05 05 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2,3 млрд рублей составит объем инвестиций в модернизацию сетей и объектов водоснабжения, водоотведения Бердюжского округа до 2040 г. По концессионному соглашению компания "Росводоканал Тюмень" построит и реконструирует водоочистные сооружения и очистные сооружения канализации, а также 16 локальных станций.

"Мы обследовали имеющиеся ресурсы и разработали программу развития систем водоснабжения и водоотведения для 16 муниципалитетов. Будем модернизировать инфраструктуру, обеспечивать качественным водоснабжением и развивать клиентские сервисы в населенных пунктах независимо от их численности и отдаленности от областного центра", - прокомментировала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Операционную деятельность ресурсонабжающее предприятие ведет по концессионному соглашению, заключенному между региональным правительством, администрацией муниципального округа и тюменским водоканалом.

"В сфере водоснабжения и водоотведения Тюменской области формируется единый оператор с высокими компетенциями, необходимым опытом и технологиями, которые позволят решить вопросы водоснабжения в крупных городах и сельских территориях. Идёт ответственный этап передачи в эксплуатацию муниципальных инженерных систем. Впереди проектирование и строительство запланированных концессией объектов", - отметил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

Как сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, концессионер уже восстановил водоснабжение в деревнях Половинной и Милехина. Кроме того, в самом Бердюжье сформирован штат специалистов, доставлены передвижная ремонтная мастерская, автоцистерна и УАЗ-пикап. Спецтехника поможет персоналу оперативно реагировать на нештатные ситуации.

# Бердюжский район , ЖКХ , концессионное соглашение , Росводоканал Тюмень

