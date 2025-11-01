  • 10 ноября 202510.11.2025понедельник
О своей работе за год рассказали депутаты гордумы Дмитрий Елагин и Александр Жуков

Политика, 09:01 10 ноября 2025

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Дмитрий Елагин осуществляет свою депутатскую деятельность на непостоянной основе. Избран на второй срок большинством голосов по 22-му избирательному округу Тюмени. Член фракции ЛДПР, президент федерации дзюдо города, входит в совет регионального отделения спортивного общества "Динамо".

В Тюменской городской думе входит в состав постоянных комиссий по благоустройству и городскому хозяйству; по экономическому развитию и бюджету.

За отчётный период депутат принял от жителей 25 письменных и устных обращений, провёл 15 выездных встреч с горожанами. К депутату обращаются с вопросами различного характера: содержания и ремонта мест общего пользования, организации движения транспорта на внутриквартальных проездах, благоустройства придомовых территорий, услуг ЖКХ.

Дмитрий Елагин регулярно совершает объезд территории избирательного округа, для решения некоторых вопросов встречается на проблемных участках с жителями, при необходимости - с руководителем управы Восточного округа.

Кроме того, депутат активно участвует в сборе гуманитарной помощи для участников СВО и жителей приграничных районов, пострадавших от обстрелов. Активно участвует в благотворительных мероприятиях, направленных на поддержку военнослужащих в зоне специальной военной операции: обеспечивает добровольцев материалами для изготовления маскировочных сетей, окопных свечей.

По ходатайству Дмитрия Елагина благодарностями Тюменской городской думы поощрены работники школ № 9 и 72, МАУ ДО ДЮЦ "Град", логопеды и дефектологи школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Горизонт", тренеры спортшколы "Водник" и другие.

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Депутат по единому избирательному округу Александр Жуков входит в состав двух постоянных комиссий Тюменской городской думы: по благоустройству и городскому хозяйству, по экономическому развитию и бюджету.

В отчётном периоде — с октября 2024 года по сентябрь 2025 года — депутат принимал участие в работе профильных комиссий, в заседаниях городской думы, проводил встречи с жителями и депутатские приёмы, занимался отработкой обращений избирателей, организацией и проведением праздников на территории города.

Общественная приёмная Александра Жукова стала местом притяжения для жителей, общественных организаций, творческих коллективов и волонтёров. На постоянной основе здесь организовано плетение маскировочных сетей, изготовление окопных свечей и сбор гуманитарной помощи.

Депутат активно работает с населением. Так, на встрече с жителями, проживающими по адресу ул. Космонавтов, 8, были подняты три важные проблемы, требующие внимания народного избранника.

Первая из них касалась необходимости ликвидации заброшенного дома и сарая. Второй вопрос связан с благоустройством придомовой территории, третья проблема - опасения жителей по поводу "закладчиков", которые, по их словам, организуют тайники в жилом доме и на территории заброшенного строения.

По всем озвученным вопросам были подготовлены обращения, которые направлены в соответствующие инстанции для дальнейшего решения ситуаций.

Всего с октября 2024 года депутат провёл 17 личных приёмов граждан. Большинство обращений касались сфер благоустройства придомовых территорий и жилищно-коммунального хозяйства. Поступали вопросы о безопасности дорожного движения, помощи родственникам погибших на СВО.

Николай Ступников

# гордума , депутаты

