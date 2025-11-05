В Тюмени произошла авария с двумя автобусами
Проверку по факту ДТП с двумя автобусами проводит прокуратура Калининского административного округа Тюмени, сообщает надзорный орган.
5 ноября на остановочном комплексе, расположенном на ул. Мельникайте, произошла авария с двумя пассажирскими автобусами. По информации региональной Госавтоинспекции, в ДТП пострадал один пассажир.
Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.
При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.