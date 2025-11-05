  • 5 ноября 20255.11.2025среда
В Тюмени произошла авария с двумя автобусами

Происшествия, 21:20 05 ноября 2025

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Проверку по факту ДТП с двумя автобусами проводит прокуратура Калининского административного округа Тюмени, сообщает надзорный орган.

5 ноября на остановочном комплексе, расположенном на ул. Мельникайте, произошла авария с двумя пассажирскими автобусами. По информации региональной Госавтоинспекции, в ДТП пострадал один пассажир.

Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

