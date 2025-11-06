  • 6 ноября 20256.11.2025четверг
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

В Тобольске на федеральной трассе горела ГАЗель

Происшествия, 13:04 06 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль ГАЗель горел на 253 км федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольске 5 ноября. Причиной пожара стало короткое замыкание, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Две хозяйственные постройки горели в д. Абрамова Тобольского округа и в с. Солянка Уватского округа. В обоих случаях причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В с. Стрехнино Ишимского округа из-за неосторожного обращения с огнем горел жилой дом. Огонь ликвидировали на площади 38 кв. м. В тобольском микрорайоне Иртышский горел гараж. Предварительная причина пожара устанавливается.

Всего в Тюменской области 5 ноября зафиксировали восемь техногенных пожаров. Спасатели 13 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и пять раз оказали помощь населению.

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

