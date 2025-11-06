Перевозки пассажиров поездами в регионах УФО выросли на 2,1 %

| Фото: Свердловская железная дорога | Фото: Свердловская железная дорога

На 2,1 % выросли перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в регионах Уральского федерального округа. Поездки с вокзалов и станций Свердловской железной дороги в октябре совершили 2,9 млн пассажиров, сообщает компания.

Поездами пригородного сообщения воспользовались 2,2 млн человек, это на 2,3 % больше чем в октябре 2024 г. , дальнего следования – 700 тыс. – плюс 1,5 % к году ранее.

Всего с января по октябрь поездки совершили 28,7 млн пассажиров.