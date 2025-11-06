  • 6 ноября 20256.11.2025четверг
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Перевозки пассажиров поездами в регионах УФО выросли на 2,1 %

Экономика, 20:11 06 ноября 2025

Свердловская железная дорога | Фото: Свердловская железная дорога

На 2,1 % выросли перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в регионах Уральского федерального округа. Поездки с вокзалов и станций Свердловской железной дороги в октябре совершили 2,9 млн пассажиров, сообщает компания.

Поездами пригородного сообщения воспользовались 2,2 млн человек, это на 2,3 % больше чем в октябре 2024 г. , дальнего следования – 700 тыс. – плюс 1,5 % к году ранее.

Всего с января по октябрь поездки совершили 28,7 млн пассажиров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# перевозка пассажиров , СвЖД

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:11 06.11.2025Перевозки пассажиров поездами в регионах УФО выросли на 2,1 %
17:38 06.11.2025Светлана Касенова: Заводоуковский округ полностью готов к зиме
17:05 06.11.2025Более 700 метров сетей водоснабжения обновили в Викуловском округе
16:43 06.11.2025Уникальные неразъемные соединения для трубопроводов производит завод в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора