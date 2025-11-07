  • 7 ноября 20257.11.2025пятница
Малый бизнес привлек более 450 млрд рублей на развитие с помощью господдержки

07 ноября 2025

Более 450 млрд рублей привлекли представители малого и среднего бизнеса на свое развитие с помощью господдержки.

Минэкономразвития России подвело итоги работы по ключевым инструментам финансовой поддержки малого и среднего бизнеса за три квартала 2025 года.

"Доступ к финансовой поддержке играет важную роль в развитии малого и среднего бизнеса. По данным Минэкономразвития, спустя три года после получения такой поддержки 80% предпринимателей продолжают успешно работать и показывают более высокие экономические результаты. Поэтому в рамках проекта „Эффективная и конкурентная экономика“ мы сохранили и усовершенствовали те меры, которые продемонстрировали наибольшую эффективность за последние пять лет", — отметил зампредседателя правительства Александр Новак.

Среди доступных для предпринимателей финансовых мер поддержки — льготные инвестиционные кредиты, микрозаймы Государственных микрофинансовых организаций, "зонтичный" механизм поручительств и поручительства Региональных гарантийных организаций, сообщает Минэкономразвития.

"Повышение устойчивости МСП, а также создание условий для их качественного роста — наш приоритет: компании должны иметь возможность переходить из микро- в малый, из малого — в средний и затем в крупный формат. Доступ к инструментам финансовой поддержки позволяет предприятиям решать как оборотные, так и инвестиционные задачи. В 2025 году программами уже воспользовались более 36 тыс. предпринимателей. Объем привлеченных средств составил 459,4 млрд рублей", — сказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Компании из приоритетных отраслей экономики могут получить льготные инвестиционные кредиты. Размер кредита — от 50 млн до 2 млрд рублей, размер льготной ставки зависит от значения ключевой ставки ЦБ.

Малый и средний бизнес может получить льготный микрозаем в Государственных микрофинансовых организациях. Максимальная сумма поддержки — 5 млн рублей, ставка по договору — ниже банковских, максимальный срок — 3 года.

"Зонтичный" механизм поручительств — это упрощенный способ получить кредит в банке, если для привлечения заемного финансирования не хватает собственной залоговой массы. Поручительство покрывает до 50% от суммы кредита, максимальная сумма поддержки — до 1 млрд рублей, срок — до 10 лет.

Также предприниматели могут воспользоваться поручительством при недостаточности залогового обеспечения. Заключается трехсторонний договор между предпринимателем, банком и Региональной гарантийной организацией. Поручительство может покрыть до 70% суммы кредита, максимальная сумма поручительства может варьироваться от региона к региону.

"За девять месяцев текущего года меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса продемонстрировали устойчивую динамику. В рамках программы льготных инвестиционных кредитов предприниматели привлекли 37,5 млрд рублей, микрозаймов — 38,3 млрд рублей, „зонтичных поручительств“ — 154,6 млрд рублей, поручительств РГО — 229 млрд рублей", — отмечает замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Узнать более подробную информацию о программах можно на федеральном портале "Мой бизнес".

