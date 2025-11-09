Жители Тюменской области оплатили услуги на 168,7 млрд рублей

| Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия"

168,7 млрд рублей заплатили за услуги жители Тюменской области с января по сентябрь 2025 г. Это на 4,6 % больше, чем годом ранее. По динамике показатель на третьем месте в Уральском федеральном округе после Свердловской области и Ямала.

Такие данные Тюменьстата приводит "Вслух.ру". Самой большой статье расходов стали транспортные расходы: за девять месяцев жители региона потратили 31,9 млрд рублей. Еще 26,8 млрд рублей ушло на оплату коммунальных платежей, 10,8 млрд рублей – на жилищных.

Объем купленных медицинских услуг составил 19,3 млрд рублей, телекоммуникационных – 16,5 млрд рублей, бытовых – 14,9 млрд рублей, туристических – 132, млрд рублей.

При этом больше всего увеличился оборот услуг физкультуры и спорта – на 31,7 %. За них тюменцы заплатили 2 млрд 530 млн рублей.

Исходя из численности населения Тюменской области, в среднем один житель платит за услуги 11 тыс. 522,9 рублей. в месяц.

По УФО оборот платных услуг населению составил 1 трлн 282 млрд 624 млн, в России - 14 трлн 683 млрд рублей.