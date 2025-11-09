  • 9 ноября 20259.11.2025воскресенье
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Энергоэффективное оборудование поможет тюменцам сэкономить на платежах

Экономика, 20:39 09 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Энергоэффективное оборудование поможет тюменцам сэкономить на платежах за коммунальные услуги. А также повышение правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

"Энергоэффективные решения требуют первоначальных инвестиций, но математические расчёты демонстрируют их окупаемость в среднесрочной перспективе. Среди наиболее эффективных мер - установка современных счетчиков, замена ламп накаливания на светодиодные аналоги, монтаж терморегуляторов на радиаторы и использование энергосберегающей бытовой техники", - рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Переход на индивидуальные приборы учёта позволяет уйти от усреднённых нормативов к фактическому потреблению, что особенно выгодно семьям с умеренным потреблением ресурсов.

Профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками, доктор экономических наук Надежда Капустина подчеркнула важность водосберегающих технологий и рациональных потребительских практик.

"Установка аэраторов на краны, использование экономичных режимов бытовой техники и своевременное устранение протечек могут кардинально изменить структуру водопотребления домохозяйства", — пояснила она.

А в разрезе повышения правовой грамотности эксперты советуют пользоваться льготами и компенсациями, предусмотренными законодательством. Субсидии на оплату ЖКУ, перерасчёт платежей при временном отсутствии и правильное оформление документов требуют активной позиции потребителя, но способны принести ощутимую экономию, сообщает МегаТюмень.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЖКХ , платежи , субсидии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:39 09.11.2025Энергоэффективное оборудование поможет тюменцам сэкономить на платежах
15:51 09.11.2025Жители Тюменской области оплатили услуги на 168,7 млрд рублей
11:29 09.11.2025Экономист рассказал тюменцам, как выгодно сделать покупки на распродажах
19:22 08.11.2025Размер туристического налога в Тюмени и Тобольске составит 2 %

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора