Энергоэффективное оборудование поможет тюменцам сэкономить на платежах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Энергоэффективное оборудование поможет тюменцам сэкономить на платежах за коммунальные услуги. А также повышение правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

"Энергоэффективные решения требуют первоначальных инвестиций, но математические расчёты демонстрируют их окупаемость в среднесрочной перспективе. Среди наиболее эффективных мер - установка современных счетчиков, замена ламп накаливания на светодиодные аналоги, монтаж терморегуляторов на радиаторы и использование энергосберегающей бытовой техники", - рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Переход на индивидуальные приборы учёта позволяет уйти от усреднённых нормативов к фактическому потреблению, что особенно выгодно семьям с умеренным потреблением ресурсов.

Профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками, доктор экономических наук Надежда Капустина подчеркнула важность водосберегающих технологий и рациональных потребительских практик.

"Установка аэраторов на краны, использование экономичных режимов бытовой техники и своевременное устранение протечек могут кардинально изменить структуру водопотребления домохозяйства", — пояснила она.

А в разрезе повышения правовой грамотности эксперты советуют пользоваться льготами и компенсациями, предусмотренными законодательством. Субсидии на оплату ЖКУ, перерасчёт платежей при временном отсутствии и правильное оформление документов требуют активной позиции потребителя, но способны принести ощутимую экономию, сообщает МегаТюмень.