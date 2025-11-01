Курьеры и водители-экспедиторы наиболее востребованы осенью на подработках в Тюменской области
Курьеры и водители-экспедиторы осенью наиболее востребованы на подработках в Тюменской области. Первым работодатели предлагают совмещение и зарплату в 60,7 тыс. рублей, сообщает "Авито работа".
Также подрабатывать, совмещая с основной профессией, могут водители-экспедиторы. Средняя заработная плата - 84,8 тыс. рублей. Востребованность профессии связана с активным развитием логистики и торговых сетей региона.
Уборщик занимает третью позицию по числу предложений. Для этой категории специалистов средний доход – 11,3 тыс. рублей в месяц. Такая подработка востребована среди тех, кто предпочитает стабильный график и гарантированные выплаты.
Комплектовщик может зарабатывать больше. Средняя зарплата, указанная в вакансиях, – 56,1 тыс. рублей. Такие сотрудники особенно востребованы на складах и в распределительных центрах, где требуется быстрая обработка заказов.
Замыкает пятерку лидеров повар. Для этой профессии среднее зарплатное предложение составляет 36,8 тыс. рублей в месяц. Спрос связан с ростом числа кафе и ресторанов, где требуются специалисты на временные смены.