Курьеры и водители-экспедиторы наиболее востребованы осенью на подработках в Тюменской области

Экономика, 15:26 10 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Курьеры и водители-экспедиторы осенью наиболее востребованы на подработках в Тюменской области. Первым работодатели предлагают совмещение и зарплату в 60,7 тыс. рублей, сообщает "Авито работа".

Также подрабатывать, совмещая с основной профессией, могут водители-экспедиторы. Средняя заработная плата - 84,8 тыс. рублей. Востребованность профессии связана с активным развитием логистики и торговых сетей региона.

Уборщик занимает третью позицию по числу предложений. Для этой категории специалистов средний доход – 11,3 тыс. рублей в месяц. Такая подработка востребована среди тех, кто предпочитает стабильный график и гарантированные выплаты.

Комплектовщик может зарабатывать больше. Средняя зарплата, указанная в вакансиях, – 56,1 тыс. рублей. Такие сотрудники особенно востребованы на складах и в распределительных центрах, где требуется быстрая обработка заказов.

Замыкает пятерку лидеров повар. Для этой профессии среднее зарплатное предложение составляет 36,8 тыс. рублей в месяц. Спрос связан с ростом числа кафе и ресторанов, где требуются специалисты на временные смены.

# вакансии , рынок труда

