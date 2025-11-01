Почти девять тонн сельхозпродуктов реализовали на ярмарках в Тюмени

Почти девять тонн сельскохозяйственной продукции реализовали на ярмарках в Тюмени за выходные. Свои товары горожанам представили более 60 товаропроизводителей из 14 муниципалитетов региона, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

Тюменцам предлагали широкий ассортимент молочной, мясной и рыбной продукции, продукты пчеловодства и птицеводства, дикоросы и сухофрукты. 12 ремесленников представили товары собственного производства: деревянные изделия, игрушки и вязаные вещи. Большим спросом у посетителей пользовалось говядины и свинины.