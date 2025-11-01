  • 12 ноября 202512.11.2025среда
  • USD81,3562
    EUR94,1954
  • В Тюмени -2..-4 С 2 м/с ветер юго-западный

Почти девять тонн сельхозпродуктов реализовали на ярмарках в Тюмени

Экономика, 17:38 11 ноября 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Почти девять тонн сельскохозяйственной продукции реализовали на ярмарках в Тюмени за выходные. Свои товары горожанам представили более 60 товаропроизводителей из 14 муниципалитетов региона, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

Тюменцам предлагали широкий ассортимент молочной, мясной и рыбной продукции, продукты пчеловодства и птицеводства, дикоросы и сухофрукты. 12 ремесленников представили товары собственного производства: деревянные изделия, игрушки и вязаные вещи. Большим спросом у посетителей пользовалось говядины и свинины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , продовольственная ярмарка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:38 11.11.2025Почти девять тонн сельхозпродуктов реализовали на ярмарках в Тюмени
16:54 11.11.2025Восемь новых магистральных тепловозов пополнили локомотивный парк депо в Тюмени
15:37 11.11.2025Развитие технологий и межрегиональное партнерство обсудили на Губернаторских чтениях в Тюмени
15:04 11.11.2025Около 50 км трубопроводов построили из тюменских армированных труб

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора