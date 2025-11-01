  • 15 ноября 202515.11.2025суббота
Следующий сезон "Недели моды. Сибирь" состоится в Тюмени в апреле

Общество, 17:03 15 ноября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Следующая "Неделя моды. Сибирь" состоится в Тюмени 18-19 апреля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала организатор события Анна Воронова.

На данный момент о своем участии уже заявили дизайнеры из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Сургута, Москвы и Тюмени. В восьмом сезоне организаторы обещают расширить маркет, который будет работать на протяжении всего события.

В оформлении площадки и логотипа будет использован цвет 2026 года — трансформационный бирюзовый. При этом организаторы хотят добавить и свои изюминки.

"Сейчас ведем опрос среди дизайнеров, потому что в седьмом сезоне мы экспериментировали с площадкой и сделали выход моделей на подиум с непривычной стороны. Как это будет в следующем сезоне, пока тайна", — добавила Анна Воронова.

Также в следующем сезоне организаторы будут развивать панельные сессии и постараются призвать экспертов в области легкой промышленности, чтобы получить обзор ситуации на рынке по всей стране.

Напомним, седьмой сезон проекта "Неделя моды. Сибирь" состоялся в Тюмени в октябре. Участие в нем по традиции приняли дизайнеры взрослых и детских коллекций. Показы были не просто демонстрацией одежды, но и удивили зрителей творческим подходом. Например, юный модельер Амелия Бебекина пригласила цирковых артистов, чтобы они сопровождали моделей на подиуме. За три дня "Неделю моды. Сибирь" посетили около четырех тыс. человек.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

# дизайнеры , мода

