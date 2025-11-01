  • 12 ноября 202512.11.2025среда
  • USD81,3562
    EUR94,1954
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер юго-западный

В Тюменской области 400 км сетей электроснабжения построили в СНТ

Экономика, 15:15 12 ноября 2025

t.me/gkh72to

Более 400 км сетей электроснабжения построено и реконструировано в СНТ Тюменской области за пять лет.

Промежуточными итогами модернизации электросетей в СНТ Тюменской области с региональным департаментом ЖКХ поделились специалисты СУЭНКО. Они обслуживают объекты электроснабжения 177 СНТ.

За пятилетку реконструировано более 400 км сетей 10–0,4 кВ, построено и модернизировано свыше 100 трансформаторных подстанций, отремонтировано более 100 км воздушных линий. Заметно улучшилась надежность электроснабжения зимой в период максимальной нагрузки.

Комплексное обновление электросетей включает строительство новых ЛЭП 0,4–10 кВ, замену голого провода на самонесущий изолированный (СИП), замену и выправку опор. Планомерно энергетики модернизируют и строят подстанций 10/0,4 кВ, устанавливают энергоэффективные трансформаторы большей мощности.

Важной частью модернизации стало подключение к сетям новых потребителей и внедрение интеллектуальных систем учета. С 2021 года в Тюменской области специалисты СУЭНКО исполнили 9 тыс. 59 заявок на технологическое присоединение. Параллельно ведут работы по оснащению потребителей приборами учета: с начала 2022 года в СНТ Тюменской области установили 9 тыс. 318 счетчиков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЖКХ , СУЭНКО , электроснабжение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:15 12.11.2025В Тюменской области 400 км сетей электроснабжения построили в СНТ
14:09 12.11.2025В Тюмени благоустроят 9,7 га на левом берегу Туры
12:08 12.11.2025Туристический налог принесет в бюджет Тюмени 45 млн рублей в год
11:35 12.11.2025Российские маркетплейсы войдут в "регуляторную гильотину"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора