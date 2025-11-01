В Тюменской области 400 км сетей электроснабжения построили в СНТ

Более 400 км сетей электроснабжения построено и реконструировано в СНТ Тюменской области за пять лет.

Промежуточными итогами модернизации электросетей в СНТ Тюменской области с региональным департаментом ЖКХ поделились специалисты СУЭНКО. Они обслуживают объекты электроснабжения 177 СНТ.

За пятилетку реконструировано более 400 км сетей 10–0,4 кВ, построено и модернизировано свыше 100 трансформаторных подстанций, отремонтировано более 100 км воздушных линий. Заметно улучшилась надежность электроснабжения зимой в период максимальной нагрузки.

Комплексное обновление электросетей включает строительство новых ЛЭП 0,4–10 кВ, замену голого провода на самонесущий изолированный (СИП), замену и выправку опор. Планомерно энергетики модернизируют и строят подстанций 10/0,4 кВ, устанавливают энергоэффективные трансформаторы большей мощности.

Важной частью модернизации стало подключение к сетям новых потребителей и внедрение интеллектуальных систем учета. С 2021 года в Тюменской области специалисты СУЭНКО исполнили 9 тыс. 59 заявок на технологическое присоединение. Параллельно ведут работы по оснащению потребителей приборами учета: с начала 2022 года в СНТ Тюменской области установили 9 тыс. 318 счетчиков.