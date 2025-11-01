  • 16 ноября 202516.11.2025воскресенье
Тюменский эксперт рассказала о преимуществах ультрапастеризованного молока

Экономика, 08:02 16 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молоко ультрапастеризованное имеет большой срок годности. Многих потребителей озадачивает вопрос, за счет чего это достигается. При этом сами производители утверждают, что для такого способа переработки отбирают молоко самого лучшего качества.

"Всегда применяется дополнительное оборудование, которое проводит дополнительную очистку сырья. Розлив называется асептическим – он проходит в стерильных условиях. Сроки годности достигаются за счет санитарии, технологии и качества исходного сырого молока", - пояснила корреспонденту "Тюменской линии" директор по качеству филиал АО "Золотые луга" Молочный комбинат Ситниковский Алёна Пинигина.

Она также рассказала, чем отличается стерилизованное молоко от пастеризованного. Сначала идет обработка сырья при температуре 86-90 градусов - это процесс пастеризации. Далее уже идет стерилизация при температуре 130 градусов.

"В основном востребовано молоко жирностью 3,2 процента. Его отливаем в два формата – упаковка объемом один литр без крышечки и 0,95 литра с крышечкой. Первый востребован у покупателей магазинов, второй используют кофейни. Из ультрапастеризованного молока получается более густая пенка", - уточнила директор по качеству.

Оксана Корнеенкова

# молочная промышленность

