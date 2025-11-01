  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
Санатории Тюменской области заработали 5 млрд 737 млн рублей за девять месяцев

Экономика, 12:19 13 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

5 млрд 737 млн рублей заработали санатории Тюменской области за три квартала 2025 года - на 13 % больше, чем в прошлом году. В них отдохнули 118 тыс. человек, что на 6 % больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 г.

По информации ресурса "ТурСтат", Тюменская область находится на первом месте в Уральском федеральном окргуге по числу отдыхающих и доходам санаториев. В целом число отдыхающих в санаториях УФО за девять месяцев составило 344 тыс. человек.

# санатории

