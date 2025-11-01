  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
В Ишиме инвесторы вложат 270 млн рублей в реализацию 29 проектов

Экономика, 16:43 13 ноября 2025

инвестиционное агентство Тюменской области

29 новых проектов с общим объемом инвестиций 270 млн рублей реализуют в Ишиме. Инициативы бизнеса обеспечат создание 123 дополнительных рабочих мест в 2026–2027 годах, сообщает инвестиционное агентство Тюменскйо области.

Среди значимых проектов: строительство крупной кондитерской фабрики "Слада" (276,2 млн руб., 100 рабочих мест); модернизация производства "Чистая вода Полярис"; открытие завода по производству безалкогольных напитков; строительство семейного досугового центра с ресторанами и бытовыми услугами.

"Администрация муниципалитета ищет инвесторов. В стадии интереса находятся проекты по переработке зерновых, открытию батутного центра и развитию кафе с пунктом проката. Перспективная инвестиционная ниша 2025 года - развитие промышленного туризма", - отметили в инвестагентстве.

Контакты для связи: Ирина Яшина, председатель комитета по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации Ишима, телефон: 8 (34551) 5-15-73, 8 (982) 926-19-98. Евгений Кирюшин, директор представительства Инвестиционного агентства Тюменской области в Ишиме, телефон: 8-952-341-22-13.

