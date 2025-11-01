  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
Пять техногенных пожаров потушили в Тюменской области 12 ноября

Происшествия, 12:41 13 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять техногенных пожаров произошло в Тюменской области за минувшие сутки, 12 ноября, сообщает региональное Управление МЧС России.

На возгорание хозпостройки ул. Кооперативной СНТ "Силикатчик" пожарные выехали в третьем часу ночи. Огонь ликвидирован на площади 35 кв. м. Предварительная причина – короткое замыкание.

В четвёртом часу ночи поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Покровское в Ярковском округе. Огонь ликвидирован на площади 135 кв. метров. Причина устанавливается.

В десятом часу утра загорелся дачный дом в Нижнетавдинском муниципальном округе. Огонь ликвидирован на площади 30 кв. м. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

В восьмом часу вечера поступило сообщение о возгорании хозпостройки на ул. Дальней с. Уват. Огонь ликвидирован на площади 110 кв. м. Предварительная пожара – нарушение правил эксплуатации печи.

В это же время возник пожар в жилом доме на ул. Торфяной пос. Боровский. Огонь был ликвидирован на площади 70 кв. м. Предварительная причина – короткое замыкание.

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

