Пять техногенных пожаров потушили в Тюменской области 12 ноября
Пять техногенных пожаров произошло в Тюменской области за минувшие сутки, 12 ноября, сообщает региональное Управление МЧС России.
На возгорание хозпостройки ул. Кооперативной СНТ "Силикатчик" пожарные выехали в третьем часу ночи. Огонь ликвидирован на площади 35 кв. м. Предварительная причина – короткое замыкание.
В четвёртом часу ночи поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Покровское в Ярковском округе. Огонь ликвидирован на площади 135 кв. метров. Причина устанавливается.
В десятом часу утра загорелся дачный дом в Нижнетавдинском муниципальном округе. Огонь ликвидирован на площади 30 кв. м. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.
В восьмом часу вечера поступило сообщение о возгорании хозпостройки на ул. Дальней с. Уват. Огонь ликвидирован на площади 110 кв. м. Предварительная пожара – нарушение правил эксплуатации печи.
В это же время возник пожар в жилом доме на ул. Торфяной пос. Боровский. Огонь был ликвидирован на площади 70 кв. м. Предварительная причина – короткое замыкание.