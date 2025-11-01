Более 325 тысяч тонн зерна недостоверно задекларировали аграрии Тюменской области

Фото: департамент АПК Тюменской области

Более 325 тыс. т зерна недостоверно задекларировали аграрии Тюменской области, Югры и Ямала. Ошибки выявили при мониторинге информационных систем "Сатурн" и "Меркурий" с января по ноябрь 2025 г., сообщает региональное правление Россельхознадзора.

Декларации были отозваны. Среди неточностей - исследование зерна на неполный перечень показателей, по недействующим либо отмененным стандартам и методикам. Также есть ошибки в оформлении протоколов испытаний и деклараций о соответствии.

Сельхозтоваропроизводителям объявили предостережения.

Более подробно об исполнении требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна по ссылке.