Более 325 тысяч тонн зерна недостоверно задекларировали аграрии Тюменской области

Экономика, 20:35 13 ноября 2025

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Более 325 тыс. т зерна недостоверно задекларировали аграрии Тюменской области, Югры и Ямала. Ошибки выявили при мониторинге информационных систем "Сатурн" и "Меркурий" с января по ноябрь 2025 г., сообщает региональное правление Россельхознадзора.

Декларации были отозваны. Среди неточностей - исследование зерна на неполный перечень показателей, по недействующим либо отмененным стандартам и методикам. Также есть ошибки в оформлении протоколов испытаний и деклараций о соответствии.

Сельхозтоваропроизводителям объявили предостережения.

Более подробно об исполнении требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна по ссылке.

# зерно , качество , Россельхознадзор

﻿
