Три организации Тюменской области стали призерами федерального конкурса высокой соцэффективности

Экономика, 17:49 13 ноября 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Призерами федерального конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" стали три организации Тюменской области. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

ООО "Тюмень Водоканал" отмечен в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы".

Детский сад № 50 Тюмени - "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы".

Городская поликлиника № 17 - "За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы".

﻿
