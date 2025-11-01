Три организации Тюменской области стали призерами федерального конкурса высокой соцэффективности
Призерами федерального конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" стали три организации Тюменской области. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.
ООО "Тюмень Водоканал" отмечен в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы".
Детский сад № 50 Тюмени - "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы".
Городская поликлиника № 17 - "За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы".