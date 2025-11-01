В Тюменской области работу нашли более 29 тысяч человек

29,2 тыс. человек трудоустроены в Тюменской области с начала 2025 года. Работу они нашли при содействии органов занятости. Всего за такими услугами обратились 39,4 тыс. жителей региона.

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, численность зарегистрированных безработных составляет 2,3 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,30 %.

Количество заявленных вакансий составляет 18,5 тыс. Наибольшее количество предложений о работе в организациях, осуществляющих деятельность в сферах строительства, образования, государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, профессиональной, научной и технической деятельности.