Новое оборудование установил производитель чековой ленты в Тюмени

Новое оборудование установила на производстве "Боровская бумажная компания" в Тюмени. Современные бумагорезательные машины являются автоматическими, сообщили в компании.

"Благодаря современному оборудованию мы сможем выполнять заказы ещё быстрее, точнее и одновременно производить ролики чековой ленты с разными параметрами — под любые размеры", - уточняется в сообщении.

Отметим, что чековая термолента ББК используется в фискальных регистраторах, онлайн-кассах, смарт-терминалах, киосках и кассах самообслуживания, электронных весах, банкоматах, системах электронных очередей.

Компания продолжает динамично развиваться, инвестируя в новые мощности и технологии, подтверждая тем самым приверженность высокому качеству и поддержке отечественного производства.