День открытых дверей проведут в налоговых инспекциях Тюменской области 18 ноября

| Фото: управление ФНС России по Тюменской области | Фото: управление ФНС России по Тюменской области

День открытых дверей проведут в налоговых инспекциях Тюменской области 18 ноября. Жители региона смогут уточнить информацию о налогах на имущество, сообщает региональное управление ФНС России.

Во время визита налогоплательщики также уточнят свои налоговые обязательства, получат разъяснения по начислениям, а также срокам и способам их уплаты.

Вместе с тем сотрудники налоговой службы расскажут всем присутствующим о возможностях личного кабинета налогоплательщика для физических лиц и окажут содействие в получении к нему доступа. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

В День открытых дверей налоговые органы региона будут работать с 9 до 20 часов.