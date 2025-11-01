  • 17 ноября 202517.11.2025понедельник
  • USD81,1276
    EUR95,0987
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер юго-западный

День открытых дверей проведут в налоговых инспекциях Тюменской области 18 ноября

Экономика, 09:49 17 ноября 2025

управление ФНС России по Тюменской области | Фото: управление ФНС России по Тюменской области

День открытых дверей проведут в налоговых инспекциях Тюменской области 18 ноября. Жители региона смогут уточнить информацию о налогах на имущество, сообщает региональное управление ФНС России.

Во время визита налогоплательщики также уточнят свои налоговые обязательства, получат разъяснения по начислениям, а также срокам и способам их уплаты.

Вместе с тем сотрудники налоговой службы расскажут всем присутствующим о возможностях личного кабинета налогоплательщика для физических лиц и окажут содействие в получении к нему доступа. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

В День открытых дверей налоговые органы региона будут работать с 9 до 20 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День открытых дверей , налоги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:12 17.11.2025Спрос на электромобили с пробегом в Тюменской области вырос на 34 %
09:49 17.11.2025День открытых дверей проведут в налоговых инспекциях Тюменской области 18 ноября
09:16 17.11.2025Вебинар по маркировке "Честный знак" пройдет в Тюмени
15:52 16.11.2025Участники "Тюменской марки" выходят на новые площадки

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора