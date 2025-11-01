  • 17 ноября 202517.11.2025понедельник
  • USD81,1276
    EUR95,0987
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер юго-западный

До шести лет тюрьмы грозит жительнице Тюмени за мошенничество

Происшествия, 11:40 17 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До шести лет лишения свободы грозит жительнице Тюмени, которая стала участницей мошеннической схемы.

Как сообщает пресс-служба УМВД Тюменской области, ранее в ведомство поступило пять заявлений о мошенничестве от пожилых граждан. Во всех случаях потерпевшим звонил человек, который представлялся родственником, сообщал, что совершил серьезное ДТП и просил передать ему крупную денежную сумму. За деньгами приезжал курьер – молодая девушка. Общая сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей.

В ходе работы оперативники получили информацию, что курьер вскоре прибудет на очередной адрес за деньгами. Полицейские незамедлительно выехали на место и во время передачи наличных задержали подозреваемую – местную жительницу 2002 года рождения.

Девушка призналась в содеянном и рассказала, что в начале ноября в месенджере нашла информацию о работе. Связавшись с автором объявления, она узнала, что необходимо выезжать по различным адресам, забирать крупные денежные суммы и переводить их по указанным реквизитам. За услуги тюменке разрешали оставить себе 5 % отправленных средств.

Следователи в отношении подозреваемой возбудили уголовные дела по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок 6 лет. В отношении фигурантки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мошенничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:40 17.11.2025До шести лет тюрьмы грозит жительнице Тюмени за мошенничество
10:56 17.11.2025Жители Тобольского округа незаконно добыли лося
17:27 16.11.2025Автомобиль съехал в кювет и загорелся в Аромашевском районе
16:53 16.11.2025За розыгрыш с "похищением" человека наказали пятерых тюменцев

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора