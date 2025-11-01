До шести лет тюрьмы грозит жительнице Тюмени за мошенничество

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До шести лет лишения свободы грозит жительнице Тюмени, которая стала участницей мошеннической схемы.

Как сообщает пресс-служба УМВД Тюменской области, ранее в ведомство поступило пять заявлений о мошенничестве от пожилых граждан. Во всех случаях потерпевшим звонил человек, который представлялся родственником, сообщал, что совершил серьезное ДТП и просил передать ему крупную денежную сумму. За деньгами приезжал курьер – молодая девушка. Общая сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей.

В ходе работы оперативники получили информацию, что курьер вскоре прибудет на очередной адрес за деньгами. Полицейские незамедлительно выехали на место и во время передачи наличных задержали подозреваемую – местную жительницу 2002 года рождения.

Девушка призналась в содеянном и рассказала, что в начале ноября в месенджере нашла информацию о работе. Связавшись с автором объявления, она узнала, что необходимо выезжать по различным адресам, забирать крупные денежные суммы и переводить их по указанным реквизитам. За услуги тюменке разрешали оставить себе 5 % отправленных средств.

Следователи в отношении подозреваемой возбудили уголовные дела по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок 6 лет. В отношении фигурантки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.