Создание благоприятных условий для работы машиностроительных предприятий обсудили в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Создание благоприятных условий для работы машиностроительных предприятий обсудили в Тюменской областной думе 14 ноября. В круглом столе приняли участие представители отрасли, правительства региона, депутаты Тюменской областной думы, городской думы Тюмени.

"Вопросам машиностроения, сельского машиностроения, нефтегазового машиностроения мы уделяем достаточно большое внимание, — отметил в приветственном слове депутат Государственной думы Владимир Сысоев. — Мы запланировали в ноябре-декабре в рамках подготовки наших предложений, в том числе федеральной программы ЛДПР, встречи и круглые столы с представителями сообщества, чтобы знать те проблемы, которые есть у предприятий". Он подчеркнул, что такие встречи важны для дальнейшего обсуждения создания условий для бизнеса на площадках Госдумы.

Заместитель директора департамента экономики Тюменской области Евгений Вайсбек сообщил, что доля машиностроения в обрабатывающей отрасли региона занимает около 6%, в ней работают более 22 тыс. человек. По итогам 2024 года в стоимостном отношении объем продукции машиностроительных организаций превысил 90 млрд рублей.

"По основным видам машиностроения в 2024-2025 годах мы фиксируем значительные темпы роста индекса промышленного производства. По итогам прошлого года производство автотранспортных средств — прицепов и полуприцепов — составило более 128 процентов к уровню 2023 года. В производстве машинного оборудования рост составил почти 114 процентов, а в ремонте и монтаже машинного оборудования почти 118 процентов", — рассказал Евгений Вайсбек.

Для того, чтобы машиностроительная отрасль развивалась, важны разработка и приобретение отечественных технологий и оборудования, подчеркнул начальник бюро по внешнеэкономическим связям Тюменского аккумуляторного завода Дмитрий Ошурков.

"Нужна тесная связь между производством и научно-исследовательскими институтами, лабораториями. Они должны работать в связке, потому что для определенного продукта, которого у нас нет в России, нужна новая технология. Технологии стоят очень дорого, не у всех производств есть на это средства. Также отрасли нужны специалисты, которые смогут работать на новых станках, с искусственным интеллектом. К сожалению, сегодня у нас большая нехватка технологов, конструкторов. Это не очень высокооплачиваемые профессии, но они очень нужны", — отметил Дмитрий Ошурков.

О мерах региональной поддержки, доступных предприятиям в 2025 году, рассказал заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Александр Горлатов.

"Мы придерживаемся мнения, что инновации необходимо стимулировать, в том числе прямым рублем. У нас есть субсидии на испытание опытного образца и грант на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Мы поддерживаем компанию "Новые технологии Севера", это проект системы заканчивания скважин. У продукта есть потенциал выхода на зарубежный рынок. Эта технология уже востребована в Египте. Компания "Кенера" освоила систему верхнего привода из отечественных комплектующих с грузоподъемностью 500 тонн", — поделился примерами Александр Горлатов.

Депутат Тюменской областной думы Глеб Трубин отметил, что сейчас перед машиностроительной отраслью России стоят вызовы, требующие не только оперативного решения, но и стратегического взгляда.

"Без участия государства и четкой координации действия бизнеса будет трудно выйти на траекторию роста", — подчеркнул он.

Депутат напомнил, что с 1 января 2025 года в России увеличен коэффициент включения расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в составе затрат с полутора до двух. Каждый рубль израсходованный на НИОКР позволит снизить налогооблагаемую базу на два рубля, что должно положительно сказаться на инновационной деятельности предприятий. Однако пока это не применимо для большинства предприятий обрабатывающего сектора, в том числе машиностроения.

"В связи с этим предлагается разрешить обрабатывающим предприятиям учитывать фактические расходы по всем НИОКР за траты с применением с коэффициента два. Для стимулирования инвестиционной активности машиностроительных предприятий необходимо расширить действие нормы и дополнить список расходов на НИОКР расходами, направленными на развитие производства, обучения, обеспечения безопасности жизни и здоровья персонала, цифровизацию", — отметил Глеб Трубин.