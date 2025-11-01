Участники "Тюменской марки" выходят на новые площадки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники выставки "Тюменская марка" находят новые городские площадки для представления своей продукции. "Сейчас мало произвести одежду, нужно ещё суметь продать, сделать так, чтобы о тебе узнали. Этому тоже нужно учиться", - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

Она подчеркнула, что на территории концепт-стора "Смыслы" преобладают тюменцы, активные участники городских выставок и конкурсов.

"Показ дизайнеров VeleTime, в котором поучаствовали не профессиональные модели, а наши покупатели и сотрудники ЦУМа, как раз позволяет выйти за рамки обычной практики продаж", - добавила она.

По её словам, ещё одна возможность для роста тюменских дизайнеров - представление не отдельных вещей, а полноценных коллекций.