За кражу денег с банковской карты пенсионерки задержали жительницу Омутинского района
Подозреваемую в краже денежных средств с банковской карты задержали сотрудники полиции в Омутинском районе, возбуждено уголовное дело.
В дежурную часть поступило заявление от жительницы с. Журавлёвское. Пенсионерка сообщила, что с ее банковской карты пропали 169 тыс. рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась ранее неоднократно судимая 40-летняя бывшая сожительница сына потерпевшей.
Она призналась в содеянном и рассказала оперативникам, что на протяжении определенного времени, находясь дома у потерпевшей, периодически брала ее телефон и переводила деньги себе на карту.