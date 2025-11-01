За кражу денег с банковской карты пенсионерки задержали жительницу Омутинского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемую в краже денежных средств с банковской карты задержали сотрудники полиции в Омутинском районе, возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть поступило заявление от жительницы с. Журавлёвское. Пенсионерка сообщила, что с ее банковской карты пропали 169 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась ранее неоднократно судимая 40-летняя бывшая сожительница сына потерпевшей.

Она призналась в содеянном и рассказала оперативникам, что на протяжении определенного времени, находясь дома у потерпевшей, периодически брала ее телефон и переводила деньги себе на карту.