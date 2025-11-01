На Ямале осудили уроженца Центральной Азии за попытку изготовления огнестрельного оружия

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" (архив) фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" (архив)

К семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима приговорили уроженца Центральной Азии за намерение изготовления огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщили в РУФСБ России nо Тюменской области, сотрудниками ведомства была задокументирована и пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина. Находясь на территории Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа, действуя в нарушении законодательства РФ, мужчина, не имея соответствующего разрешения, заказал и приобрёл в сети интернет пистолет, пули, гильзы и боеприпасы. Их он хранил в гаражном боксе для дальнейшего изготовления огнестрельного оружия, однако довести свой преступный умысел до конца не удалось.

СО ОМВД России по Ноябрьску ЯНАО в отношении иностранца возбуждено и расследовано уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.223, ч.1 ст.222.1 УК России. Ноябрьский городской суд признал мужчину виновным в покушении на незаконное изготовление огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, а также в совершении незаконного приобретения, хранения, перевозки и ношения взрывчатых веществ.

На основании апелляционного определения суда ЯНАО ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и штраф в размере 120 тыс. рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

Видео: РУФСБ России nо Тюменской области.