Неосторожность с огнем стала причиной пожара в Заводоуковске
Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в Заводоуковске, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
Сообщение о возгорании гаража поступило в четвертом часу дня: ул. Пушкина, 5.
На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны огонь перекинулся на частный жилой дом.
Пожар ликвидирован на площади около 110 квадратных метров. На место вызова привлекались семь человек и две единицы техники областного главка МЧС России.
В результате происшествия пострадавших нет.