Неосторожность с огнем стала причиной пожара в Заводоуковске

Происшествия, 16:59 17 ноября 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в Заводоуковске, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании гаража поступило в четвертом часу дня: ул. Пушкина, 5.

На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны огонь перекинулся на частный жилой дом.

Пожар ликвидирован на площади около 110 квадратных метров. На место вызова привлекались семь человек и две единицы техники областного главка МЧС России.

В результате происшествия пострадавших нет.

