В Тюмени виновник ДТП выплатит пострадавшей пенсионерке 2 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей выплатит виновник ДТП жительнице Тюмени, пострадавшей в аварии. Соответствующее гражданское дело рассмотрел Центральный районный суд Тюмени, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как следует из материалов дела, в августе 2024 года водитель автомобиля Seat Ibiza на проезжей части по ул. Салаирский тракт допустил столкновение с автомобилем Kia Rio, где в качестве пассажира находилась 60-летняя женщина.

В результате пострадавшая получила многочисленные переломы и травмы внутренних органов, которые в совокупности причинили ее здоровью тяжкий вред. Более двух месяцев она проходила лечение в стационаре, неоднократно получала оперативное лечение, до сих пор не восстановилась, самостоятельно не может проживать и нуждается в постороннем уходе.

В марте 2025 года 21-летний водитель Seat Ibiza осужден по ч. 1ст. 264 УК РФ и приговорен к 1 году ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года 8 месяцев. Пожилая женщина обратилась в суд с иском о возмещении компенсации морального вреда. Иск был удовлетворен и с виновника ДТП взыскали компенсацию морального вреда.