  • 18 ноября 202518.11.2025вторник
  • USD81,1302
    EUR94,4179
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер южный

В Тюмени виновник ДТП выплатит пострадавшей пенсионерке 2 млн рублей

Происшествия, 14:42 18 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей выплатит виновник ДТП жительнице Тюмени, пострадавшей в аварии. Соответствующее гражданское дело рассмотрел Центральный районный суд Тюмени, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как следует из материалов дела, в августе 2024 года водитель автомобиля Seat Ibiza на проезжей части по ул. Салаирский тракт допустил столкновение с автомобилем Kia Rio, где в качестве пассажира находилась 60-летняя женщина.

В результате пострадавшая получила многочисленные переломы и травмы внутренних органов, которые в совокупности причинили ее здоровью тяжкий вред. Более двух месяцев она проходила лечение в стационаре, неоднократно получала оперативное лечение, до сих пор не восстановилась, самостоятельно не может проживать и нуждается в постороннем уходе.

В марте 2025 года 21-летний водитель Seat Ibiza осужден по ч. 1ст. 264 УК РФ и приговорен к 1 году ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года 8 месяцев. Пожилая женщина обратилась в суд с иском о возмещении компенсации морального вреда. Иск был удовлетворен и с виновника ДТП взыскали компенсацию морального вреда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# прокуратура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:48 18.11.2025Угонщика "Газели" тюменского предприятия задержали в соседней области
14:42 18.11.2025В Тюмени виновник ДТП выплатит пострадавшей пенсионерке 2 млн рублей
14:20 18.11.2025В Тюмени задержали студентку с запрещенным веществом
13:14 18.11.2025В Тюменской области двое вымогателей получили 23 года 6 месяцев лишения свободы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора