Повара, пекари и кондитеры остаются дефицитными специалистами в Тюменской области

Экономика, 19:46 19 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области остаются дефицитными специалистами повара, пекари и кондитеры, сейчас на одну вакансию для них, по данным аналитиков hh.ru, приходится 2,2 резюме потенциальных кандидатов, в среднем, (норма – от четырех резюме на вакансию).

"И хотя с начала года этот индекс вырос на +0,8 п. п. работодателям в регионе явно не хватает специалистов этой квалификации. Тем более, конкурентами в борьбе за такие кадры являются не только предприятия общепита, но и розница, развивающая кулинарное направление, на которую сейчас приходится четверть (24 %) от всех вакансий поваров, пекарей и кондитеров", - отмечено в сообщении.

Согласно данным базы вакансий hh.ru, с начала 2025 года в Уральском федеральном округе было открыто 20 тыс. вакансий для поваров, пекарей и кондитеров. Больше всего вакансий для квалифицированных работников кухни открывают в Свердловской области (41 % от всех в УФО), на втором месте — Челябинская область (26 %), на третьем — Тюменская область (18 %). Далее расположились по убыванию: Ханты-Мансийский автономный округ (8 %), Курганская область (4 %) и Ямало-Ненецкий автономный округ (3 %).

Медиана зарплатных предложений для поваров в Уральском федеральном округе составила в этом году 62,2 тыс. рублей. Медиана — это значение, которое делит зарплатные предложения на две равные части: половина цен ниже медианы, половина — выше. При этом наиболее конкурентные зарплаты этим специалистам готовы платить в Ямало-Ненецком автономном округе (77,2 тыс. рублей), далее по убыванию: Ханты-Мансийский автономный округ (65,2 тыс. рублей), Свердловская область (60,5 тыс. рублей), Тюменская область (59,5 тыс. рублей), Курганская область (57,2 тыс. рублей), Челябинская область (53,7 тыс. рублей).

При этом сами уральские повара и кондитеры рассчитывают на заработную плату в 63,5 тыс. рублей в среднем. Наиболее высокие ожидания у соискателей в ЯНАО (81,1 тыс. рублей) и Свердловской области (69,9 тыс. рублей). В остальных регионах желаемые зарплаты скромнее: в ХМАО — 61 тыс. рубле, Тюменской области — 60,0 тыс. рублей, Челябинской области — 58,8 тыс. рублей, Курганской области — 50 тыс. рублей.

В числе регионов УФО, где зарплатные предложения не дотягивают до запросов кандидатов: Свердловская область (ожидания на 13 % выше предложений), Челябинская область (на 9 % больше) и ЯНАО (на 5 %).

У заведений общественного питания чаще всего есть запрос на поваров, которые специализируются на европейской кухне (32 %), на втором месте по востребованности — русская кухня (20 %), третье место поделили азиатская и итальянская кухни (по 19 %). В топе интересов также грузинская и восточные кухни (6 % и 4 %, соответственно).

Работодатели Тюменской области предлагают шеф-поварам ресторанов от 103 до 170 тысяч рублей.

Су-шеф, или заместитель шеф-повара в ресторане, может рассчитывать на зарплату от 90 до 120 рублей в месяц, повар-сушист, от 90 до 98 тыс. рублей в месяц, или пять тысяч рублей за смену.

