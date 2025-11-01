В Тобольске застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию двух 16-этажных домов
Два 16-этажных дома построил в Тобольске застройщик ООО "Центр девелопмент". Компании выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.
По информации Главного управления строительства Тюменской области, дома расположены в 15-ом микрорайоне Тобольска. Всего в них 334 квартиры - от небольших студий до 3-х комнатных. Общая площадь квартир на этаже каждой секции не превышает 500 кв. метров. Высота потолков - 2,74 метра.