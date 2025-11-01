  • 20 ноября 202520.11.2025четверг
В Тобольске застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию двух 16-этажных домов

Экономика, 11:57 20 ноября 2025

t.me/gus72to

Два 16-этажных дома построил в Тобольске застройщик ООО "Центр девелопмент". Компании выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, дома расположены в 15-ом микрорайоне Тобольска. Всего в них 334 квартиры - от небольших студий до 3-х комнатных. Общая площадь квартир на этаже каждой секции не превышает 500 кв. метров. Высота потолков - 2,74 метра.

# ГУС Тюменской области

﻿
