Более 60 км железнодорожных путей обновили в Тюменской области

Экономика, 12:19 20 ноября 2025

Свердловская железная дорога | Фото: Свердловская железная дорога

Более 60 км железнодорожных путей обновили в Тюменской области за 2025 г. Капитальный ремонт прошел на станции Тюмень, перегонах Вагай – Омутинская, Заводоуковская – Новая Заимка, Ощепково – Талица на главном ходу Транссиба, сообщает Свердловская железная дорога.

Капремонт предусматривает очистку и выравнивание земляного полотна, устройство водоотводных кюветов, замену щебеночного балласта и рельсошпальной решетки, выправку пути. На станциях Туринская, Винзили, Новая Заимка уложили рельсошпальную решетку на железобетонном основании.

Капремонт затронул и верхнее строение железнодорожных мостов через реки Ук и Тобол, где уложили современные железобетонные плиты безбалластного мостового полотна.

Плановые путевые работы обеспечивают безопасность и надежность инфраструктуры, увеличивают разрешенные скорости движения для пассажирских и грузовых поездов. Для пассажиров так повышается комфортность поездок за счет плавности хода поезда.


