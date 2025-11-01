Четверых человек спасли при пожаре в Тюмени
Четверых человек спасли и шестерых эвакуировали при пожаре в квартире многоквартирного дома на ул. Космонавтов, 1Б в Тюмени 20 ноября.
Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в седьмом часу вечера.
На месте вызова работали семь сотрудников, было задействовано две единицы техники областного главка МЧС России. Огонь повредил квартиру на площади 10 квадратных метров.
В результате происшествия пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.