Четверых человек спасли при пожаре в Тюмени

Происшествия, 20:20 20 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четверых человек спасли и шестерых эвакуировали при пожаре в квартире многоквартирного дома на ул. Космонавтов, 1Б в Тюмени 20 ноября.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в седьмом часу вечера.

На месте вызова работали семь сотрудников, было задействовано две единицы техники областного главка МЧС России. Огонь повредил квартиру на площади 10 квадратных метров.

В результате происшествия пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

﻿
