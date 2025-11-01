Четверых человек спасли при пожаре в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четверых человек спасли и шестерых эвакуировали при пожаре в квартире многоквартирного дома на ул. Космонавтов, 1Б в Тюмени 20 ноября.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в седьмом часу вечера.

На месте вызова работали семь сотрудников, было задействовано две единицы техники областного главка МЧС России. Огонь повредил квартиру на площади 10 квадратных метров.

В результате происшествия пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.