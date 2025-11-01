  • 21 ноября 202521.11.2025пятница
Четыре техногенных пожара потушили в Тюменской области за сутки

Происшествия, 12:08 21 ноября 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Четыре техногенных пожара произошло в Тюменской области за сутки, 20 ноября. Подразделения МЧС России по Тюменской области 13 раз привлекались на ликвидацию последствий ДТП, один раз оказывали помощь населению. На пожарах спасены четыре человека, один травмирован, шестеро – эвакуированы.

В Тюмени на улице Николая Чаплина загорелся автомобиль "Фольксваген". Огонь ликвидирован на площади 1 кв. м. Предварительная причина пожара – вспышка паров газовоздушной смеси.

На улице Космонавтов в областном центре горела трехкомнатная квартира. Огонь ликвидирован на площади 10 кв. м. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.

В селе Тюнёво Нижнетавдинского округа горела хозяйственная постройка. Огонь ликвидирован на площади 1 кв. м. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

