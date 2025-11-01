Более 3,5 тыс. тюменских налогоплательщиков приняли участие в акции "День открытых дверей"

| Фото: УФНС России по Тюменской области | Фото: УФНС России по Тюменской области

Более 3,5 тыс. налогоплательщиков Тюменской области приняли участие в Дне открытых дверей. Они смогли больше узнать о льготах, сроках и способах уплаты налогов на землю, имущество и транспорт, сообщает региональное управление ФНС России.

Особое внимание посетители обратили на преимущества использования электронного сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Через него можно получать сводное налоговое уведомление и уплачивать все налоги в один клик.

Налогоплательщикам с детьми, которые являются собственниками имущества, рекомендуют подключить услугу "Семейный доступ".

Напомним, имущественные налоги необходимо уплатить до 1 декабря через личный кабинет налогоплательщика, портал Госуслуг, в любом отделении банка, через платёжный терминал или мобильные приложения банков, используя один из имеющихся в уведомлении реквизитов: уникальный идентификатор начисления (УИН), штрих-код или QR-код.