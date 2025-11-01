  • 21 ноября 202521.11.2025пятница
  • USD80,7321
    EUR92,6047
  • В Тюмени -3..-5 С 1 м/с ветер юго-западный

Более 3,5 тыс. тюменских налогоплательщиков приняли участие в акции "День открытых дверей"

Экономика, 18:11 21 ноября 2025

УФНС России по Тюменской области | Фото: УФНС России по Тюменской области

Более 3,5 тыс. налогоплательщиков Тюменской области приняли участие в Дне открытых дверей. Они смогли больше узнать о льготах, сроках и способах уплаты налогов на землю, имущество и транспорт, сообщает региональное управление ФНС России.

Особое внимание посетители обратили на преимущества использования электронного сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Через него можно получать сводное налоговое уведомление и уплачивать все налоги в один клик.

Налогоплательщикам с детьми, которые являются собственниками имущества, рекомендуют подключить услугу "Семейный доступ".

Напомним, имущественные налоги необходимо уплатить до 1 декабря через личный кабинет налогоплательщика, портал Госуслуг, в любом отделении банка, через платёжный терминал или мобильные приложения банков, используя один из имеющихся в уведомлении реквизитов: уникальный идентификатор начисления (УИН), штрих-код или QR-код.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# имущество , налоги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:11 21.11.2025Более 3,5 тыс. тюменских налогоплательщиков приняли участие в акции "День открытых дверей"
17:27 21.11.2025В Тюмени рекламу о продаже "квартиры за 39 рублей" признали ненадлежащей
16:32 21.11.2025Единую опорную транспортную сеть создают в России
14:09 21.11.2025Алексей Ересько высоко оценил работу системы ЖКХ в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора