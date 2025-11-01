Глава Голышмановского округа рассказал о подготовке кадров в муниципалитете

| Фото: Серегей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Серегей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники муниципалитетов должны обучаться тем компетенциям, которые востребованы сегодня. Это необходимо для эффективного выполнения задач, возложенных на органы местного самоуправления.

Об этом сказал глава администрации Голышмановского округа Александр Ледаков на сессии "Подготовка кадров для муниципалитетов будущего", которая прошла в рамках региональных дней III Всероссийского муниципального форума "МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ" 21 ноября.

"В Тюменской области для подготовки и переподготовки кадров существуют различные блоки обучения от аппарата губернатора, департаментов и ведомств, активно задействованы советы муниципальных образований региона. Для определения навыков и знаний сотрудников мы используем общепринятые методы. Это тестирование, аттестация, оценка профессионального потенциала, анализ и прочее. Опираясь на результаты, в индивидуальном порядке выстраивается траектория обучения или переподготовка специалиста", - заявил он.

По словам Александра Ледакова, для того чтобы сотрудник мог профессионально и квалифицированно предоставить соответствующую услугу и качественно выполнить свою задачу, он должен знать федеральные, региональные, муниципальные законы и иные нормативно-правовые акты. Уметь планировать свою работу, контролировать и анализировать с прогнозированием последствий принимаемых решений. Понимать возможности и особенности применения информационно-коммуникационных технологий в муниципалитете, уметь профессионально общаться с жителями и коллегами.

"Это, на мой взгляд, основа, которая составляет костяк компетенций современного муниципального служащего. При этом результат возможен только тогда, когда есть командная работа. Сегодня на таком значимом мероприятии я вижу мощную, квалифицированную и подготовленную команду людей, которые делают наше будущее", - добавил глава муниципалитета.

Напомним, что всего более 350 представителей из разных регионов России участвовали в региональных днях III Всероссийского муниципального форума "МАЛАЯ РОДИНА - СИЛА РОССИИ" в Тюмени 20 и 21 ноября. Главной темой была "Урбанистика и архитектура: создавая будущее".

Организаторами мероприятия выступили Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ и правительства Тюменской области.

Виктория Макарова