В Тюменской области открыто более 22,7 тыс. вакансий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Более 22,7 тыс. вакансий заявили работодатели в Тюменской области. 1 тыс. 113 из них – предложения о работе для водителей. Среднее зарплатное предложение – до 56 тыс. 599 рублей.

Есть работа для 70 водителей автобусов с заработком до 53 тыс. 249 рублей в месяц, приводит данные "Вслух.ру".

Водители погрузчиков смогут получать до 77 тыс. 484 рублей, открыто 99 вакантных мест.

Для водителей вездеходов зарплата – до 138 тыс. 500 рулей. На эту позицию компании ищут шесть специалистов.

Всего в списке департамента труда и занятости населения 174 рабочих специальности и 204 профессии служащих.

Интерактивный портал службы занятости. Кадровый центр "Работа России" в Тюмени: ул. Республики, 204 В, корп. 3. Горячая линия: 8-800-350-00-64, 8(3452) 27-36-05.

Отметим, что водители востребованы и на передовой СВО, до 30 ноября при заключении контракта с Минобороны России в Тюменской области специалисты получат единовременно 3 млн 400 тысяч рублей. Подробности на сайте службапоконтракту72.рф