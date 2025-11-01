  • 24 ноября 202524.11.2025понедельник
В Тюменской области годовая инфляция составила 7,28 %

Экономика, 14:20 24 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

7,28 % составила годовая инфляция в Тюменской области. Это ниже, чем в целом по стране, – 7,71 %. За октябрь цены в регионе выросли на 0,37 % по отношению к сентябрю 2025 г., приводит данные Росстата реготделение Банка России.

Подорожали непродовольственные товары и продукты питания, а услуги подешевели. Основная причина подорожания – рост затрат производителей и ретейлеров, который они перенесли в цены. В октябре подорожал проезд в городских автобусах.

В Тюменской области продолжают дорожать яйца. Птицефабрики переносят в цены возросшие издержки, чтобы не сделать производство убыточным. С февраля по июль яйца дешевели из-за активного роста выпуска в регионе и в стране в целом, поэтому накопленным итогом за год цены на них остаются на 12,18 % ниже, чем год назад.

При этом снизились цены на сахар и кондитерские изделия. Это обусловлено высокими запасами сахара, хорошим урожаем сахарной свеклы из-за чего ожидают дальнейшее наращивание его производства. По этой причине в октябре подешевели конфеты, печенье и пряники.

Дешевле стали смартфоны, ноутбуки и планшеты, подрожали парфюмерия, косметика, медицинские товары и бытовая химия, бытовая техника. Главная причина - удорожание сырья, материалов, рост расходов на логистику и заработную плату сотрудников из-за дефицита кадров в условиях достаточного спроса.

Окончание туристического сезона повлияло на снижение стоимости зарубежных поездок и путешествий по России. А билеты в кино и театры подорожали. Проезд на общественном транспорте стал дороже, однако до конца года при оплате проезда по QR-коду можно получить скидку в восемь рублей.

Сдерживающее влияние на динамику цен оказали некоторое укрепление рубля, охлаждение потребительского кредитования, расширение предложения отдельных видов товаров и снижение спроса на некоторые услуги.

Годовая инфляция в России снизилась до 7,71 %. Но цены все еще быстро растут. Чтобы цены росли медленнее, Банк России продолжит длительное время поддерживать высокие процентные ставки в экономике, воздействуя на кредитование и сбережения. Под влиянием этого в 2026 году инфляция снизится до 4–5 % и стабилизируется на уровне 4 % в дальнейшем.

# Банк России , инфляция , цены

