В Тюменском оркуге селянин попытался сжечь заживо троих человек

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

За попытку убить троих человек будут судить жителя Тюменского округа. По версии следствия, 6 сентября мужчина запер в частном доме бывшую супругу и взрослую дочь с её сожителем и поджёг строение.

Как известно из материалов дела, вечером обвиняемый пришёл к частному дому в с. Мальково и повесил на входную дверь навесной замок, заблокировав выход людям изнутри.

Затем мужчина поджёг строение спичками и, убедившись, что дом горит, скрылся с места преступления. На помощь запертым в доме людям успели прийти соседи.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.