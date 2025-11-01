Будущее отечественной экономики обсудят на форуме "РОССИЯ ЗОВЕТ!"

пресс-службы Банка ВТБ(ПАО) | Фото:

В первый день 16-го Инвестиционного форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоятся две сессии, которые будут посвящены новым векторам развития экономики, возможностям расширения технологического и промышленного потенциала страны, международному сотрудничеству.

Во второй день участники обсудят инвестиционные решения для розничных инвесторов и компаний.

Основная тема форума в 2025 году - "Движение вверх: смелые решения для новой экономики".

Макроэкономическая сессия будет посвящена ключевым параметрам экономического развития, текущей макродинамике, настройкам финансовой и бюджетной систем.

В этой сессии выступят министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин.

Участниками дискуссии также станут представители отечественного и международного бизнеса: основатель и глава компании Kismet Capital Group Иван Таврин, председатель правления компании New New Shipping Фань Юй Синь.

Модерирует макроэкономическую сессию первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Сегодня перед Россией стоит задача не только гибко адаптироваться к быстро изменяющимся внешним условиям, но формировать глобальные тренды. Смелые, проактивные решения — это то, что создает конкурентоспособность экономики, способствует развитию капитала, технологий и человеческого потенциала. Именно поэтому диалог, который мы ведем здесь, имеет критическое значение для всей финансовой системы и реального сектора", - сказал Дмитрий Пьянов.

Также в первый день состоится пленарная сессия форума. Ее модератором традиционно выступает президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Форум 2-3 декабря пройдет в очном формате. Все желающие могут присоединиться к трансляции сессий и услышать выступления спикеров в прямом эфире из любой точки мира на официальном сайте форума.