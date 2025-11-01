С жёнами и матерями участников СВО встретился губернатор Александр Моор

С жительницами региона, чьи родные сейчас на специальной военной операции, встретился в преддверии Дня матери губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, что в обрати ведется постоянная работа по поддержке родных наших военнослужащих СВО.

Губернатор выразил благодарность региональному "Женскому движению Единой России", а также Союзу семей военнослужащих Тюмени и Тюменской области за большой вклад в это важное дело.

"Всех мам нашего региона поздравляю с наступающим праздником. От всей души желаю сил, терпения и крепкого здоровья!", - сказал Александр Моор.