  • 24 ноября 202524.11.2025понедельник
  • USD79,0246
    EUR90,5625
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер юго-западный

С жёнами и матерями участников СВО встретился губернатор Александр Моор

Губернатор, 17:37 24 ноября 2025

С жительницами региона, чьи родные сейчас на специальной военной операции, встретился в преддверии Дня матери губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, что в обрати ведется постоянная работа по поддержке родных наших военнослужащих СВО.

Губернатор выразил благодарность региональному "Женскому движению Единой России", а также Союзу семей военнослужащих Тюмени и Тюменской области за большой вклад в это важное дело.

"Всех мам нашего региона поздравляю с наступающим праздником. От всей души желаю сил, терпения и крепкого здоровья!", - сказал Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , День матери

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:37 24.11.2025С жёнами и матерями участников СВО встретился губернатор Александр Моор
10:50 23.11.2025В Тюменской области отремонтировали восемь объектов здравоохранения по нацпроекту
13:12 22.11.2025Александр Моор: благодаря "Ёлке желаний" добрых историй становится больше
12:04 22.11.2025134 объекта восстановлены в Краснодоне при участии тюменцев

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора