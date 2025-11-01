  • 25 ноября 202525.11.2025вторник
На ЗапСибНефтехиме произвели 100 тыс. тонн МАН в твердой форме

Экономика, 14:44 25 ноября 2025

фото ЗапСибНефтехим

Производство на единственной в России установке малеинового ангидрида на тобольской площадке СИБУРа достигло отметки в 100 тыс. тонн продукта в твердой форме.

Установка мощностью более 45 тыс. тонн в год была запущена в 2022 году. До этого МАН в России не выпускался. Сегодня доля малеинового ангидрида производства "Запсибнефтехима" на российском рынке достигла 95%, а общая востребованность этого продукта у потребителей с момента запуска производства выросла более чем на 50%.

МАН на "ЗапСибНефтехиме" производят как в жидком, так и в твердом виде. Продукт в твердой форме более востребован у потребителей, так как не требует специальных условий хранения продукта. Поэтому в 2024 году был запущен дополнительный узел кристаллизации.

Малеиновый ангидрид включен в перечень 23 приоритетных цепочек национального проекта "Новые материалы и химия" как критически важное сырье для лакокрасочной промышленности, композитов, фармацевтики и агрохимии. Он также используется в строительстве, химической, пищевой, текстильной и топливной отраслях.

"Малеиновый ангидрид — очень интересный продукт, применимый во множестве отраслей. На горизонте 2030 года ожидаем увеличения его потребления примерно на 30% за счёт органического роста потребляющих МАН сегментов — производство труб, ёмкостей, изделий из искусственного камня и т. д., а также стимулирования потребления композитной арматуры", — отметила член правления СИБУРа Дарья Борисова.

фото ЗапСибНефтехим

"Мы работаем с малеиновым ангидридом СИБУРа с начала запуска производства в Тобольске. Качество продукта на очень высоком уровне. Для нас очень важно, чтобы компоненты, необходимые для производства нашей продукции, производились в стране. Это важный вопрос технологического суверенитета многих производителей", - рассказала коммерческий директор направления композитных материалов АО "Шелангерский химзавод "САЙВЕР", входящего в двадцатку ведущих производителей красок в России, Айгуль Кудрявцева.

14:44 25.11.2025На ЗапСибНефтехиме произвели 100 тыс. тонн МАН в твердой форме
