В Ялуторовском СНТ горела хозяйственная постройка

Происшествия, 12:19 26 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хозяйственная постройка горела в СНТ "Виктория" в п. Беркут Ялуторовского округа 25 ноября. Огонь ликвидировали на площади 32 кв. м. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Всего в регионе 25 ноября зафиксировали два техногенных пожара. Спасатели два раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП и два раза оказали помощь населению.

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

