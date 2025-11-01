В Тюменской области завершают сбор рыбоводной икры на садковых хозяйствах

Фото: тюменский филиал ВНИРО

Сбор рыбоводной икры завершается на садковых хозяйствах "Волково" и "Козинский" в Тюменской области. Уж отнерестились нельма и речная пелядь, на очереди - чир и муксун, сообщает тюменский филиал ВНИРО.

Икру специалисты получают двумя способами – традиционным (ручным) и экологическим. Последний метод не имеет аналогов в мировой практике, используется только для искусственного воспроизводства байкальского омуля и сиговых рыб Обь-Иртышского бассейна.

Всю собранную от своего ремонтно-маточного стада икру партиями доставляют в региональный рыбопитомник "Тобольский" – еще одно производственное подразделение Тюменского филиала ВНИРО. Здесь полгода икринки будут развиваться в аппаратах Вейса. После выклева личинок рыб отвезут на подращивание в выростные водоемы, и оттуда уже выпустят в сибирские реки.

Отметим, искусственное воспроизводство эффективнее естественного, поскольку позволяет нивелировать риски, мешающие развитию молоди в природе. Молодое поколение рыб выходит в дикую среду уже окрепшим и готовым к самостоятельной жизни. За последние пять лет Тюменский филиал ВНИРО выпустил в реки Обь-Иртышского бассейна более 900 млн штук молоди ценных видов рыб.