  • 27 ноября 202527.11.2025четверг
  • USD78,5941
    EUR91,5047
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер западный

Трансляция послания Александра Моора "О положении дел в области"

Бюджетная политика Сургутского района ХМАО-Югры отмечена на федеральном уровне

Экономика, 11:21 27 ноября 2025

фото из социальных сетей главы Сургутского района | фото из социальных сетей главы Сургутского района

Итоги второго Всероссийского конкурса управленческих инноваций среди муниципальных, региональных и федеральных органов исполнительной власти подвели в Москве. Вместе с профильными министерствами Новосибирской области, Республики Крым и столицы в число победителей номинации, посвященной практикам развития и укрепления бюджетной сферы, вошел Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

фото из социальных сетей главы Сургутского района | фото из социальных сетей главы Сургутского района

Организаторами конкурса выступают Финансовый университет при правительстве РФ, Союз развития государственных финансов и журнал "Бюджет". Всего конкурсная комиссия с участием депутатов Госдумы РФ, научных сотрудников ведущих финансовых вузов страны и других экспертов оценила 210 инициатив из 50 российских субъектов. Подробнее о проекте рассказал в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Наш проект – "Инновационная бюджетная политика: ключ к достижению целей стратегии социально-экономического развития Сургутского района". В нем представлены инновационные подходы и механизмы, которые муниципалитет использует сегодня, чтобы обеспечить достижение долгосрочных целей. Среди них: оптимизация расходов, их ориентированность на измеримые результаты, привлечение финансирования из различных источников, повышение бюджетной эффективности поселений Сургутского района, а также использование механизмов муниципально-частного партнерства и концессии", – отметил Андрей Трубецкой.

В частности, документально закреплено, что исполнение бюджета должно быть не ниже 99,5 %, а ежегодный рост доходов – не менее 4 %. Обязательно 22 % собственных доходов район должен направлять на развитие территорий. Один из главных показателей эффективности – рост числа налогоплательщиков и объемов поступлений от них.

"Так, с 2015 года исполнение бюджета с 88 процентов было доведено до 100, собственные доходы удалось увеличить в два раза, а база налогоплательщиков увеличилась на 344 процента. В том числе, благодаря развитию малого и среднего предпринимательства в поселениях. Ежегодные поступления в бюджет от СМСП выросли в четыре раза, а число занятых в бизнесе – в пять раз", – поделился Андрей Трубецкой.

В комплексе эти меры позволяют успешно реализовывать стратегию социально-экономического развития муниципалитета. Например, была ликвидирована очередность в детских садах за счет строительства сразу трех новых учреждений, в три раза сокращено количество учащихся во вторую смену – благодаря строительству трех школ, построены 60 объектов спорта и число занимающихся им выросло в 3,5 раза до 76,3 %. Строительство водоочистных сооружений и в целом модернизация объектов ЖКХ позволили обеспечить чистой водой 99,5 % населения. Такой подход позволяет муниципалитету вот уже на протяжении девяти лет становиться лидером инвестрейтинга Югры, а также занимать верхние строчки рейтинга муниципалитетов округа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# бюджет , Сургутский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:32 27.11.2025В УФО спрос на агрономов вырос на 20 % с начала 2025 года
11:21 27.11.2025Бюджетная политика Сургутского района ХМАО-Югры отмечена на федеральном уровне
11:10 27.11.2025Крупнейший строительный холдинг Казахстана вошел в состав тюменского кластера
10:26 27.11.2025Производитель химреагентов из Тюменской области стал лучшим молодым экспортером страны

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора