Бюджетная политика Сургутского района ХМАО-Югры отмечена на федеральном уровне

| фото из социальных сетей главы Сургутского района | фото из социальных сетей главы Сургутского района

Итоги второго Всероссийского конкурса управленческих инноваций среди муниципальных, региональных и федеральных органов исполнительной власти подвели в Москве. Вместе с профильными министерствами Новосибирской области, Республики Крым и столицы в число победителей номинации, посвященной практикам развития и укрепления бюджетной сферы, вошел Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Организаторами конкурса выступают Финансовый университет при правительстве РФ, Союз развития государственных финансов и журнал "Бюджет". Всего конкурсная комиссия с участием депутатов Госдумы РФ, научных сотрудников ведущих финансовых вузов страны и других экспертов оценила 210 инициатив из 50 российских субъектов. Подробнее о проекте рассказал в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Наш проект – "Инновационная бюджетная политика: ключ к достижению целей стратегии социально-экономического развития Сургутского района". В нем представлены инновационные подходы и механизмы, которые муниципалитет использует сегодня, чтобы обеспечить достижение долгосрочных целей. Среди них: оптимизация расходов, их ориентированность на измеримые результаты, привлечение финансирования из различных источников, повышение бюджетной эффективности поселений Сургутского района, а также использование механизмов муниципально-частного партнерства и концессии", – отметил Андрей Трубецкой.

В частности, документально закреплено, что исполнение бюджета должно быть не ниже 99,5 %, а ежегодный рост доходов – не менее 4 %. Обязательно 22 % собственных доходов район должен направлять на развитие территорий. Один из главных показателей эффективности – рост числа налогоплательщиков и объемов поступлений от них.

"Так, с 2015 года исполнение бюджета с 88 процентов было доведено до 100, собственные доходы удалось увеличить в два раза, а база налогоплательщиков увеличилась на 344 процента. В том числе, благодаря развитию малого и среднего предпринимательства в поселениях. Ежегодные поступления в бюджет от СМСП выросли в четыре раза, а число занятых в бизнесе – в пять раз", – поделился Андрей Трубецкой.

В комплексе эти меры позволяют успешно реализовывать стратегию социально-экономического развития муниципалитета. Например, была ликвидирована очередность в детских садах за счет строительства сразу трех новых учреждений, в три раза сокращено количество учащихся во вторую смену – благодаря строительству трех школ, построены 60 объектов спорта и число занимающихся им выросло в 3,5 раза до 76,3 %. Строительство водоочистных сооружений и в целом модернизация объектов ЖКХ позволили обеспечить чистой водой 99,5 % населения. Такой подход позволяет муниципалитету вот уже на протяжении девяти лет становиться лидером инвестрейтинга Югры, а также занимать верхние строчки рейтинга муниципалитетов округа.